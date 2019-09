Ravello . Piano di Gestione sito UNESCO Costa d’Amalfi. Vecchio e non condiviso

Ravello, Costiera amalfitana. Stiamo facendo la fine del PUT , se non peggio. Venerdì 27 settembre si farà una conferenza su il Piano di Gestione sito UNESCO Costa d’ Amalfi a Villa Rufolo. “Verso la Costiera Antica”, ma il paragone con il Piano Urbanistico Territoriale, la Legge 35/87 della Regione Campania, che ha avuto tanti meriti, ma ha anche creato tante problematiche, sopratutto perchè si basava su documentazioni datate, se non dal punto di vista giuridico e ontologico, si potrebbe fare per due aspetti. Il PDG ( Piano di Gestione ) parte da lontano , 14 anni, e non sono state coinvolte sufficientemente le realtà territoriali. Parliamo di noi, per esempio, a Positano esistono due associazioni culturali, Posidonia e Macchia Mediterranea, la prima forse quella con più storia e autorevolezza culturale, con oltre 30 anni di vita, gestione della biblioteca comunale, attività nell’ambiente e nella cultura. Mai saputo nulla di questo PDG. A dire la verità neanche Positanonews, che non ha ricevuto comunicazione alcuna di questo incontro di venerdì 27 settembre che appare nelle ricerche del web solo ai neofiti . Eppure, per nascita e per numeri, Positanonews è il primo media in assoluto dell’area registrato regolarmente in tribunale come testata giornalistica online. Parliamo di noi perchè parliamo di quel che sappiamo, ovviamente non sappiamo se a Praiano sono stati invitati tutti, Amalfi non vediamo altre associazioni a noi note . Intanto tutto questo PDG, strumento per i PC ( Paesaggi Culturali ) viene da un ente morto, la Comunità Montana della Penisola Amalfitana, accorpata a una Comunità Montana che dovrebbe avere solo funzioni tecnico – amministrative visto che le Comunità Montante dovevano proprio scomparire. Poi vediamo che un ente che pare che senta nel dna la funzione di bloccare tutto e tutti , come la Soprintendenza, stia dietro questo Piano, alla fine c’è il Centro Universitario Europeo, accademici studiosi, tanto di rispetto all’ex Presidente della Provincia di Salerno Andria, politico di spessore e preparato, ma qualcosa non ci quadra dal punto di vista metodologico . Sono stati trovati finanziamenti Regione Campania, Ministero etc per redigere questi piani ed è stato fatto del lavoro, ma non è visibili in rete, non è condivisibile, come dovrebbe essere. L’impressione è che questa sia una ennesima scelta calata dall’alto, non possiamo parlare per tutti i comuni, ma sicuramente a Positano è così. Poi l’ente propositore è morto, sostituito da un altro che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe morire e non ha questa grande vocazione, oltre al fatto di comprendere solo le montagne, che sono l’ultima cosa che ha fatto entrare la “Costiera” nell’UNESCO ( APPUNTO LA “COSTA”) , un altro ente che potrebbe comprendere l’area è troppo esteso ed anche esso moribondo ed inefficiente , come la Provincia di Salerno. Bisogna puntare a coinvolgere il territorio ed un ente comprensivo di tutta l’area, che potrebbe anche essere estesa. Nelle Cinque Terre esiste il Parco che fa qualcosa del genere, qui potrebbe esserci il Parco dei Monti Lattari, perchè l’unico ente comprensivo di tutta l’area del Parco non c’è? Perchè tante associazioni , anche rappresentative dell’UNESCO, sul territorio, non ci sono? Se si stratta solo di recuperare fondi per fare convegni e progetti e vabbè ci siamo abituati, che vuò fa. Ma se si tratta di decidere del nostro futuro noi di Positanonews cerchiamo di tenere sveglie le coscienze. L’analogia col PUT è solo storica, si tratta di altro, ma è pur sempre un piano, il primo urbanistico, il secondo di gestione di un Paesaggio Culturale. Rimane il fatto che sono sempre e comunque calati dall’alto, con importanti associazioni e attori culturali, come il primo giornale online nativo del territorio ( ma varrebbe lo stesso se fossimo stati i secondi o i terzi, ndr ) , i sindaci distratti da altro e le comunità assenti. Quello che chiediamo è che si mettano in “rete” le conoscenze, per rete intendiamo il coinvolgimento di tutti gli attori culturali e sociali del territorio e la messe in rete, pubblica e trasparente, condivisa, di tutto il lavoro svolto, dai costi, agli autori, dagli aspetti procedimentali e metodologia di lavoro, ai risultati ottenuti. Ovviamente questa è utopia, nostro diritto-dovere verso i lettori è dare informazione con uno sguardo critico, far riflettere e valutare, magari sperando che dal confronto si migliori.

Ecco come ricostruiscono la vicenda.

Il dossier di candidatura della Costiera Amalfitana nella Lista del Patrimonio Mondiale

dell’Umanità dell’UNESCO fu predisposto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali

Architettonici Artistici e Storici per le Province di Salerno e Avellino (oggi Soprintendenza per i

Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino) e dalla Comunità Montana

della Penisola Amalfitana (non più esistente e accorpata alla Comunità Montana dei Monti Lattari)

nel maggio del 1996.

Dopo i vari sopralluoghi effettuati dalla Commissione all’uopo incaricata la proposta di

candidatura fu accolta il 5 dicembre del 1997 quando finalmente la Costiera Amalfitana fu inserita

nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. La Commissione prese tale

decisione riconoscendo a questo territorio la sua valenza sulla base dei criteri (ii), (iv) e (v)

considerando la Costiera Amalfitana un valido esempio di paesaggio mediterraneo, per

l’eccezionalità delle presenze culturali e naturali dovute alla particolarità della topografia dei luoghi

e alla sua evoluzione storica.

A parte la sua valenza culturale e paesaggistica la Costiera Amalfitana conserva tante tradizioni

etnoantropologiche che hanno accompagnato nel tempo la formazione di questo paesaggio

culturale. Per mantenere equilibrati i valori di questo territorio l’UNESCO ritiene fondamentale che

ogni siti iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità si doti di un circostanziato Piano

di Gestione.

Nel 2002 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali affidò uno Studio di Fattibilità per

definire le Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei Siti UNESCO italiani atteso che il

nostro paese, ancora oggi, detiene l’illustre primato di conservare il maggior numero di siti iscritti

nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Sulla base delle Linee Guida tracciate dalla società che ha redatto tale studio di fattibilità la

Soprintendenza per i BAP di SA e AV e la Comunità Montana della Penisola Amalfitana decisero

concordemente di farsi affiancare (2007) dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di

Ravello, un’istituzione che ormai da anni si occupa di studi sui beni culturali con grandi risultati, per

la redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO Costiera Amalfitana.

Dopo alcuni anni di analisi del territorio i tre soggetti hanno elaborato una serie di progetti,

alcuni finanziati con la Legge 20 febbraio 2006 n. 77 recante “Misure speciali di tutela e fruizione

dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale iscritti nella “lista del patrimonio

mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO”.

Il Piano di Gestione del Sito UNESCO Costiera Amalfitana è teso al recupero delle regole che

hanno generato il paesaggio culturale. Per tale motivo i progetti redatti dalla Soprintendenza e dal

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello sono preceduti dalla indicazione

“VERSO LA COSTIERA. Recupero e attualizzazione delle regole che hanno generato il paesaggio

culturale della Costiera Amalfitana”.

I progetti redatti si inseriscono quindi in questo programma. Si segnalano in particolare il

progetto, finanziato nel 2007, teso alla redazione delle linee guida per il Piano di Gestione del Sito

UNESCO cofinanziato per un pari importo dalla Comunità Montana della Penisola Amalfitana.

Successivamente sono stati realizzati i progetti (finanziati con il programma 2008 della Legge

77/2006):

VERSO LA COSTIERA ANTICA. Recupero e attualizzazione delle regole che hanno generato

il paesaggio culturale della Costiera Amalfitana. Messa in rete del catalogo degli elementi di

pregio e campagna nelle scuole Patrimonio dell’Umanità, Patrimonio Nostro (PaUPaN);

VERSO LA COSTIERA ANTICA. Recupero e attualizzazione delle regole che hanno generato

il paesaggio culturale della Costiera Amalfitana. Test del modello territoriale e della

Struttura Strategica di Gestione;

L’attuazione di tali progetti ha consentito di avviare una serie di attività utili alla gestione del

territorio del sito UNESCO. Importante il coinvolgimento delle scuole nel piano di miglioramento

della conoscenza del sito UNESCO attraverso il progetto PaUPaN (Patrimonio dell’Umanità

Patrimonio Nostro).

Appare evidente come per assicurare la tutela del sito è opportuna la conoscenza del territorio. Per

tale motivo tutti i dati accumulati nel corso delle analisi condotte sul territorio sono stati inseriti in

un contenitore per essere poi messi a disposizione degli utenti. Per il raggiungimento di questo

obiettivo è stata fondamentale l’informatica. La realizzazione del portale web è fondamentale per far

sì che tutto ciò che fa riferimento al sito UNESCO per argomenti di varia natura di pubblica utilità e

di interesse culturale sia stato inserito nel portale, realizzato anch’esso con le dotazioni finanziarie

della Legge 77/2006. Il portale è raggiungibile all’indirizzo www.unescoamalficoast.it e costituisce

uno strumento in continua evoluzione a servizio del territorio.

Durante la fase di analisi del territorio è emersa la possibilità, derivante dalla esigua percentuale

urbanizzata del territorio del sito UNESCO, di candidare la Costiera Amalfitana anche come

Riserva Internazionale di Biosfera (MAB – Man and Biosphere). Tale indicazione deriva dagli studi

condotti dall’Università RomaTre grazie al contributo fornito dalla prof.ssa Giulia Caneva alla

redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO.

Le potenzialità turistiche del territorio amalfitano costituiscono una ulteriore attrattività della

Costiera Amalfitana che ha la possibilità di offrire ancora di più rispetto a quanto offre oggi a patto

però che il turismo non diventi uno strumento di consumo del territorio. Partendo dalle analisi del

turismo culturale sviluppatosi in Costiera Amalfitana durante i percorsi del Grand Tour, si è

ipotizzato di reintrodurre in Costiera il turismo culturale fondamentale per il turismo sostenibile del

sito UNESCO. Per questo motivo il progetto “VERSO LA COSTIERA ANTICA. Recupero e

attualizzazione delle regole che hanno generato il paesaggio culturale della Costiera Amalfitana.

PER UN NUOVO TURISMO: QUELLO ANTICO. Buone pratiche e linee guida per la

promozione di un turismo di turismo di qualità” , fra i temi trattati nel progetto interessante quello

impostato sulla opportunità di riutilizzare le fabbriche abbandonate (soprattutto gli edifici rurali e le

case a volta, costruzioni tipiche di questo territorio) come luoghi di soggiorno (Bed and Breakfast,

ospitalità diffusa, ecc.) con la particolarità di stare in edifici storico tradizionali, sicuramente un

valore aggiunto per i fruitori del turismo culturale.

Un altro progetto è denominato “VERSO LA COSTIERA ANTICA. Recupero e attualizzazione

delle regole che hanno generato il paesaggio culturale della Costiera Amalfitana. Dai saperi diffusi

alla diffusione dei saperi (SaDifSa)”. Tale progetto si basa sul recupero dei mestieri tradizionali,

anche quelli edili. Oggi sono pochi gli operai in grado di realizzare un battuto di calce, lapillo e

pomice oppure di restaurare una volta estradossata o ancora un elemento ligneo, ecc. Il progetto si

propone di fare tutto ciò.

Come si vede quindi il Piano di Gestione, partendo dalla conoscenza del territorio si occuperà

della gestione del turismo culturale, della diffusione dei saperi utilizzando però sistemi nuovi. Il

tutto attraverso l’attivazione di una Struttura Strategica di Supporto che lavorerà a fianco del

soggetto gestore del sito UNESCO, la cui definizione è ancora incerta anche se appare probabile

che tale ruolo possa essere assunto dall’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari che nel complesso

assorbe l’intero territorio del sito UNESCO. La Struttura Strategica di Supporto avrà il compito di

coordinare le attività sul territorio e svolgere un’attività di supporto non solo al soggetto gestore, ma

anche agli stakeholder che potranno interpellare la struttura per le loro necessità.

Giovanni VILLANI

GRUPPO OPERATIVO:

Soprintendenza per i B.A.P. – Gennaro MICCIO – Soprintendente

Giovanni VILLANI – Coordinatore

Annunziata MUOLLO – Collaboratore

Comunità Montana dei Monti Lattari – Salvatore GRIMALDI – Presidente

Eugenia APICELLA – (già Segretaria Generale della

Comunità Montana della Penisola Amalfitana)

Centro Europeo per i Beni Culturali di Ravello – Alfonso Andria – Presidente

Ferruccio Ferrigni – Responsabile Scientifico