Ravello, paura tra i bagnanti a Marmorata: spunta tubo del depuratore

Paura tra i bagnanti a Ravello. Domenica scorsa, infatti, nella baia di Marmorata, è apparso un grosso tubo che galleggiava in acqua. Tra l’incredulità delle persone, tanta paura per il rischio inquinamento: si trattava di una parte della condotta sottomarina del depuratore che era salita a galla per diversi metri, probabilmente a causa di un’ancora di un natante.

Il depuratore, ricordiamo, ancora non è in funzione, visto che si attende venga collegato all’impianto Ravello-Scala-Atrani, attualmente in fase di realizzazione. Celermente è stata segnalata la cosa a chi di dovere e il tubo emerso è stato circondato da boe, in modo tale da renderlo ben visibile. Ieri, poi, è stato preventivato un intervento di manutenzione per eliminare i pericoli eventuali.

Si attende a breve, poi, la ripresa dei lavori alla condotta in questione, lavori che si erano interrotti nel periodo estivo. L’impianto prevede un sistema di depurazione di ultima generazione, che evita la fuoriuscita di detriti e fango.