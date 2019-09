Ravello. Minacciati due coniugi con una pistola. Arrestato 57enne nocerino

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre, i Carabinieri della Stazione di Ravello, con l’ausilio dell’Arma territoriale di Nocera Superiore, hanno tratto in arresto un 57enne originario di Tramonti, ma residente a Nocera Superiore, poiché trovato in possesso di armi comuni da sparo illegalmente detenute. L’attività si è sviluppata a seguito della denuncia-querela sporta da una coppia di coniugi, i quali hanno riferito ai militari che dopo aver avuto una discussione con un loro conoscente per questioni di natura privata, al culmine della lite sarebbero stati minacciati con una pistola. Allarmati dalla vicenda occorsa, immediatamente i Carabinieri hanno proceduto ad una serie di perquisizioni nelle case di proprietà del soggetto, il quale, nonostante possessore di porto d’armi ad uso caccia, fin da subito è apparso notevolmente agitato:durante il controllo infatti sono emerse due armi da fuoco detenute in maniera illecita, ovvero un fucile cal. 12 ed una pistola tipo “revolver”, nonché centinaia di cartucce di vari calibri. Vista la gravità del fatto, il soggetto è stato portato in caserma per la compilazione degli atti di rito e dopo aver contattato il pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo. Le armi e le munizioni, da sottoporre al ulteriori accertamenti, sono state sequestrate.

Continua incessante l’attività del Carabinieri della Compagnia di Amalfi al fine di infrenare la risoluzione arbitraria delle proprie ragioni tra cittadini.