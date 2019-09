Ravello, Costiera amalfitana . Un matrimonio speciale per Eugenio Amalfitano e Anna Grimaldi domenica. A festeggiarli, a sorpresa, oltre a parenti , anche amici della Curva A dello stadio San Paolo di Napoli con uno striscione e un momento di festa fuori programma fra fumogeni e cori

«E’ finito il tempo del tifoso adesso ti tocca fare lo sposo» così lo striscione srotolato in piazza da alcuni dei componenti del gruppo Spirito Libero che aderisce alla curva del San Paolo. Tra fumogeni e canti, «Tanti auguri a voi» e «Lo diciamo in coro non sarai mai solo»

La sposa sorpresa ha commentato

Non posso dire di averlo sempre desiderato, ma il bello del gioco è proprio questo. Un giorno la tua vita cambia senza preavviso e tutte le certezze crollano per lasciare spazio a qualcosa di nuovo e di incerto.

Il mio fulmine a ciel sereno mi ha regalato una giornata meravigliosa piena di emozioni e che a me è sembrata perfetta, proprio come l’abbiamo immaginata e pianificata.

Una celebrazione d’amore, amicizia, sincerità e divertimento.

Grazie a tutti gli amici e parenti che ci hanno dedicato il loro tempo e il loro affetto, grazie a quanti ci hanno mandato un messaggio o telefonato.

Grazie perché oggi ci sentiamo un sacco felici.

I #theamalfitanos 🤟🏻💚