Ravello. Mancano le comunicazioni sui risultati del Festival. Aspettiamo il rapporto finale di Felicori

La Fondazione Ravello ci aveva abituato bene e ogni anno pubblicava un volume e faceva comunicati sui risultati del Festival. L’ultimo che abbiamo ricevuto lo pubblichiamo per far capire il livello di dettaglio e di informazione. All’improvviso il buio e il silenzio, poche notizie parziali e molti segreti e ombre. Ma siamo sicuri che il Commissario Felicori da ottimo manager della cultura ci farà pervenire un dettagliatissimo rapporto finale in modo che il mondo possa apprezzare le sue qualità e i suoi risultati, evitandoci ogni fastidio di ricerca e indagine. La trasparenza sarà ancora più necessaria quest’anno viste le tante sedie vuote sulle tribune del festival che non crediamo dipendano dal budget povero in quanto dalle notizie diffuse dovrebbe essere almeno pari a quello dell’anno passato, se non di più; ma anche su questo il commissario Felicori farà chiarezza sia perché la trasparenza è stata sempre la sua caratteristica, sia per rispetto al ruolo di Commissario plenipotenziario. Attendiamo con impazienza .

Qui di seguito il rapporto del festival 2015