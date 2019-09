Ravello tra le mete turistiche consigliate dalla rivista francese “le Figarò”.

Insieme a Marsiglia, Barcellona , le Isole Scilly, Nonza, Saint Jean Pied de Port, Chefchaouen, Bozburun e Dhermi, la Città della Musica è stata ritenuta tra le più belle destinazioni che bisogna visitare almeno una volta nella vita.

Il mese di eettembre è perfetto per prolungare (o cominciare) le vacanze. Il sito francese «Le Figaro» presenta i 10 luoghi in Europa da scoprire inseguendo l’estate indiana. La maggior parte di queste mete hanno due caratteristiche in comune: sono luoghi caldi e a settembre organizzano anche eventi imperdibili. La rassegna comincia con Ravello, sulla Costiera Amalfitana, patrimonio mondiale dell’Unesco. Da settimane e fino al 20 ottobre ospita «il festival di musica classica più magico che ci sia». Un appuntamento dedicato a Wagner, il compositore che si innamorò di questa località di montagna e si ispirò alla cornice verde di Villa Rufolo per creare il giardino di Klingsor nell’opera Parsifal: «Da più di 50 anni – scrive Le Figaro – questi stessi giardini, i loro chiostri orientaleggianti, il belvedere dove i roseti si affacciano sul mare, vibrano al suono delle migliori orchestre».