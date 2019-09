Ravello. Intervista a Secondo Amalfitano per lo straordinario progetto di restyling della Torre Museo di Villa Rufolo

Ravello. Abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore di Villa Rufolo per chiedere aggiornamenti sullo stato dell’arte per la realizzazione del restyling dei contenuti multimediali della Torre-Museo di Villa Rufolo che come Positanonews avevamo pubblicato (https://www.positanonews.it/2019/08/ravello-la-torre-museo-villa-rufolo-si-rifa-look/3325744/).

Direttore Amalfitano, il bando prevedeva che ieri 24 settembre si sarebbero aperte le proposte di restyling della Torre-Museo, ci può aggiornare?

“Intanto dico grazie ai Media che hanno dato risalto al procedimento e quindi anche a Positanonews che dedica sempre ampio spazio alle vicende della Villa. Al grazie aggiungo la soddisfazione più viva per aver trascorso ieri una giornata intera a contatto con proposte, idee e progetti straordinari. E’ stato bello perché al di là della valenza delle singole proposte, tutte, dalla prima all’ultima, erano permeate di amore per questo monumento e per Ravello.

Può darci ulteriori elementi? I numeri di partecipazione per esempio?

“Un vero e proprio successo: 15 imprese hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, ben 11 hanno presentato proposte; dal Piemonte alla Calabria, passando finanche per Barcellona – Spagna, è stato un mese intenso di contatti e colloqui con tecnici e titolari d’azienda,tutti deliziosi e competentissimi, che sono venuti a Ravello prima, per prendere visione e contezza della nostra realtà; alcuni sono venuti fino a quattro volte, sostando per ore e ore nella villa e nella torre. Un’esperienza unica e gratificante anche per chi come me di procedure di gara e di selezioni un poco ne ha viste e ne ha gestite”.

La procedura prevista è abbastanza particolare, come hanno reagito?

“Dal numero dei partecipanti direi bene; dalla qualità delle imprese direi ancora meglio; dai loro atteggiamenti, commenti e dichiarazioni, direi ottimamente. Per il tipo di servizio richiesto e per l’importo in gioco, avremmo potuto procedere ad un affidamento abbastanza diretto o, come si diceva una volta, seguendo l’“intuitu personae”; ma Villa Rufolo e Ravello devono avere sempre il meglio e ci siamo rivolti al mondo per averlo e ci siamo riusciti; gli stessi partecipanti si sono complimentati pubblicamente per la trasparenza e per la correttezza, sull’accoglienza riservata a loro i complimenti e i ringraziamenti si sono sprecati. Tutti hanno avuto le medesime indicazioni e chiarimenti; le risposte date alle richieste di uno, sono diventate risposte diffuse subito a tutti gli altri; ciascun partecipante ha potuto dialogare con il “Gruppo di Valutazione” dando risposte alle domande e chiarendo meglio la propria proposta.

Ci può spiegare meglio questo aspetto?

“Come ho avuto modo di dire a tutti i partecipanti usando la stessa metafora per ciascuno, siamo alla ricerca di un abito su misura per un indossatore che ha tantissimi difetti; la Torre-Museo, purtroppo e fortunatamente, presenta problematiche infinite che limitano enormemente il numero e la qualità delle proposte. Sinteticamente: è un museo verticale con spazi angusti dominati da una scala; è un museo nel museo, ma il museo torre ha solo 3 anni, il museo che lo contiene ne ha almeno 100; per il mondo intero Villa Rufolo è un monumento medioevale, giardino, panorama e musica, non museo; nella torre abbiamo inserito una scala che di per se un’opera d’arte, e un terrazzo, entrambi sono troppo forti come richiamo. In buona sostanza il Museo ha molti “nemici” al suo interno e tutto intorno, quindi è tutto difficile. Tralascio i problemi di sicurezza e delle mille norme da rispettare. Per tutto questo abbiamo ritenuto di procedere interpellando il mondo e chiedendogli proposte e soluzioni. Tutti i partecipanti, e sottolineo TUTTI, hanno apprezzato e condiviso facendo i complimenti per tutto”.

Ha parlato di gruppo di valutazione, ci può dire chi erano i componenti?

“Certo; coerentemente con tutto quanto detto prima, ho pensato di chiedere aiuto e supporto, prima ancora che a scienziati esterni alla realtà di Villa Rufolo, a quanti potessero avere prima un’intima conoscenza del posto e poi una sufficiente competenza sui temi trattati; all’interno della Fondazione sono stati coinvolti, oltre al Segretario Generale e al sottoscritto, il responsabile degli apparati tecnologici Manuele Esposito, il responsabile della Comunicazione della Villa e della Torre Nicola Mansi, il consulente tecnico, arch. Antonio Ferrigno, l’assistente di Direzione e responsabile delle procedure interne Monia Belloro; dall’esterno abbiamo chiesto il supporto di chi ha da sempre lavorato nel museo e per il museo, l’archeologa Elettra Civale che ha curato, oltre agli allestimenti, anche la prima tesi di specializzazione che ipotizzava la trasformazione della Torre in un Museo tecnologico, e l’informatico Martino Esposito; per chiudere ci ha supportato uno dei progettisti e curatore degli allestimenti multimediali della torre-museo, Il prof. Leopoldo Repola docente presso l’università Suor Orsola Benincasa. A tutti va il mio grazie sincero e profondo per la loro competenza e per la loro disponibilità gratuita e disinteressata o, per meglio dire, molto interessata ad assicurare a Ravello il meglio possibile.”

Insomma, soddisfatto? E ora?

“Ora è prevista una nuova riunione del gruppo per dare concretezza al lavoro svolto formulando una valutazione e una proposta complessiva che terrà conto, sia pure marginalmente, delle richieste economiche per le proposte idonee. Quanto alla soddisfazione, è tanta; l’unico giudice del quale mi fido ciecamente è la mia coscienza che è profondamente innamorata di questa terra, la mia coscienza è felicissima; dei bastian contrari, dei portatori di interessi, dichiarabili e non, che non mettono mai Ravello al centro ma il loro tornaconto ed ego, mi interessa molto poco. Di sicuro non starei qui se così non fosse stato da sempre.”