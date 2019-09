Ravello Festival. Dopo la mozzarella di bufala, la falanghina di Felicori. Ma il vino Costa d’ Amalfi ?

Ravello, Costiera amalfitana. La conclusione del Ravello Festival ha avuto un momento enogastronomico che ha fatto discutere, come la scelta della mozzarella di bufala al concerto all’alba a Villa Rufolo, ma per altri motivi. Alla fine del concerto che ha chiuso il festival sono state donate le bottiglie di Falanghina , in provincia di Benevento Mauro Felicori, il commissario designato dalla Regione Campania, è stato nominato ambasciatore della Falanghina nel mondo e siamo d’accordo, ma perché non promuovere anche i vini della Costa d’ Amalfi ? Il Festival dovrebbe servire per promuovere in primis il territorio, ovviamente anche tutta la Campania, ma non a discapito dei prodotti locali. Una piccola discussione sui social che potrebbe servire a fare meglio l’anno prossimo per poter valorizzare meglio il territorio, come ha fatto il Comune con Calici sotto le Stelle, senza escludere il resto della Campania.