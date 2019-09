Ravello. Domenica 8 settembre deposizione di una corona di alloro al Sacrario dei Caduti e ricordo del marinaio Andrea Mansi

Ravello. Appuntamento importante con la memoria storica quello che si terrà domenica 8 settembre quando, dopo la Celebrazione Eucaristica delle 9.30, dalla Chiesa di Santa Maria del Lacco si muoverà il corteo diretto verso Piazza Fontana Moresca, dove verrà deposta una corona di alloro al Sacrario dei Caduti per le vittime di tutte le guerre, in particolare per il marinaio ravellese Andrea Mansi, fucilato sulla soglia dell’Università di Napoli il 12 settembre 1943. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare.