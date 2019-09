Ravello omaggia i viaggiatori del Grand Tour con il Gran Ballo dell’Ottocento, mentre fervono gli ultimi preparativi dello spettacolo pirotecnico di Torello. Sta incantando i turisti presenti in Piazza Duomo, l’evento realizzato dalle associazioni culturali «Il Contrapasso» e «Società di Danza» con il patrocinio del Comune di Ravello, che torna a far rivivere una romantica Città della Musica, vissuta dai viaggiatori del Nord Europa nel XIX secolo. Intanto a Torello è tutto pronto per i magici fuochi dedicati alla Madonna dell’Addolorata, con le installazioni tra le abitazioni del borgo medioevale, che saranno protagoniste di una scintillante scenografia. (Foto e video di Valeria Civale)

