Ragazzo aggredito dagli addetti alla sicurezza: chiuso un locale di Salerno

Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore di Salerno con cui veniva disposta la sospensione, per la durata di quindici giorni, dell’attività di un locale di intrattenimento di Salerno. Il provvedimento era già stato emesso lo scorso febbraio in seguito all’intervento effettuato dalla Polizia di Stato per l’aggressione subita da un giovane da parte degli addetti alla sicurezza del locale, che richiese il trasporto del ragazzo in ospedale per le lesioni subite. La vicenda aveva avuto ampio risalto mediatico in città, sia da parte degli organi di stampa che per la diffusione di alcune immagini del fatto su internet. Dopo la notifica del provvedimento il titolare dell’attività aveva proposto ricorso d’urgenza al T.A.R. di Salerno, che disponeva la sospensiva dell’ordinanza del Questore. Nello scorso mese di giugno, i giudici della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Distaccata di Salerno, si pronunciavano nel merito respingendo il ricorso proposto dal gestore avverso il provvedimento questorile. Pertanto, in seguito alla pronuncia del T.A.R., notificata nei giorni scorsi alla Questura di Salerno, gli agenti provvedevano all’esecuzione dell’ordinanza del Questore di sospensione dell’attività segnalata per quindici giorni.