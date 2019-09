Appuntamento ormai diventato annuale quello degli ex compagni di scuola, quinta B sezione macchinisti, diplomati Istituto Tecnico Nautico Nino Bixio nell’ormai lontano 1966. Tutti ultrasettantenni, capelli bianchi, nonni, tante storie da raccontare, sempre tanta emozione! Accumunati da una bellissima amicizia. Oggi hanno risposto all’appello: Cafiero Mario, Cardillo Vincenzo, Cocurullo Oderisio, Coppola Ambrogio, D’Angelo Ciro, De Martino Salvatore, Guida Luigi, Malinconico Antonio, Maresca Renato, Piroddi Diego, Pollio Martino, Pollio Raffaele, Savarese Mario, Scarpati Stefano. Questa volta sono stati tutti ospiti del comune amico Pollio Martino, molto noto in penisola sorrentina, proprietario del supermercato Pollio. Tanta gioia nel riportare indietro le lancette dell’orologio e ritrovarsi tutti giovanissimi e spensierati. Naturalmente non è mancato qualche attimo di commozione nel ricordare amici che non ci sono più. Prossimo appuntamento: settembre 2020

foto e video Sara Ciocio