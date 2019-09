Punta Campanella e Capri. Le 14 tartarughine domani in mare

Saranno liberate al largo, tra Punta Campanella e Capri, le Caretta caretta nate in Penisola sorrentina

Saranno liberate domani, direttamente in mare, le 14 tartarughine ritrovate due giorni fa sulla spiaggia di Meta di Sorrento. Sono tutte in perfette condizioni e pronte a cominciare la loro nuova vita in acqua. In questi due giorni sono state monitorate e accudite dalle sapienti mani degli esperti della Stazione Zoologica A.Dohrn, dopo l’intervento del Parco Marino di Punta Campanella e della Capitaneria di Porto.

Saranno messe in mare al largo di Punta Campanella, tra Capri e la costiera. Così avranno più chance di sopravvivere. Appena nate, Infatti, le Caretta caretta nuotano per uno-due giorni ininterrottamente per raggiungere le correnti marine che si trovano al largo. Queste correnti evitano che possano avvicinarsi troppo alla costa e imbattersi in predatori o pericoli di vario genere. Le 14 trovate a Meta,trascorsi due giorni, ora potrebbero non avere piu la forza necessaria per raggiungere il largo e quindi sarebbe rischioso liberarle sulla spiaggia.

A rilasciarle in mare, domani in tarda mattinata, saranno lo staff del Parco Marino di Punta Campanella e della Stazione zoologica A.Dohrn