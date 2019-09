Pubblicati i risultati dei test di Medicina 2019. Ecco come fare per scoprire se si è entrati in graduatoria

Sono tantissimi coloro che hanno partecipato ai test di Medicina 2019 attendendo con ansia di conoscere l’esito della prova. Finalmente i risultati sono stati ufficialmente pubblicati in forma anonima dal Miur. Bisognerà, invece, attendere il prossimo 27 settembre per la pubblicazione della seconda graduatoria con la scheda anagrafica ed il compito corretto. Per poter conoscere il proprio punteggio il candidato dovrà collegarsi ad Universitaly, accedendo con le stesse credenziali che ha utilizzato per l’iscrizione al test ed inserendo il codice etichetta. Una volta entrati nella sezione in alto a destra si aprirà una tendina in cui inserire il proprio nome e cognome. Basterà poi cliccare sulla dicitura “area riservata” e successivamente sulla scritta “graduatoria anonima 2019/2020”. A questo punto basterà selezionare il nome della propria università e cercare il proprio codice etichetta. Per entrare a far parte della graduatoria bisognerà aver totalizzato un minimo di 20 punti. Tutti coloro che avessero ricevuto un punteggio inferiore ai 20 punti potranno ripetere il test il prossimo anno.