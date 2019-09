Promozione, esordio con KO per il Sant’Agnello: il Rione Terra si impone 2-0

Esordio negativo per la Sant’Agnello Promotion di mister Giulio Russo. Nella giornata di ieri la squadra si è dovuta arrendere per 2-0 al Rione Terra di Montefusco, per quello che era l’esordio in campionato. Decisive sono state le reti di Corace e De Simone, una per tempo.

Rione Terra: Scafuto, Cacciapuoti (6’st Sica), Del Giudice, Maisto (48’st Cangiano), Silvestre, Iervolino, Lanuto, Cerchiaro (Sinagra 20’st), Corace (32’st De Luca), Di Matteo, Liccardi (25’st De Simone). A disposizione: Marchese, D’Oriano, Brescia, De Angelis. Allenatore: Montefusco.

Sant’Agnello Promotion: Gargiulo F. , Davide, Rega (Vacca 31’st), Porzio (1’st Gargiulo A.), Di Gregorio (1’st Langella), Del Sorbo, Breglia (22’st Vicedomini), Esposito (41′ Battaglia), Balzano, Cacace, Gallifuoco. A disposizione: Belviso, La Penna, Longobardi, Balsamo. Allenatore: Russo.

Arbitro: Grimaldi di Nola. Assistenti: Perna e Falco.

Tabellino:

Ammoniti: Silvestre, Cerchiaro, Sinagra (RT), Rega, Langella (SP).

Reti: 36’pt rig. Corace, 42’st De Simone (RT).

Ricordiamo che lo scorso 30 agosto sono stati presentati al “Dubai Village” di Camposano, i calendari del campionato di Promozione Campania 2019/2020, con il sorteggio delle partite. La cerimonia di presentazione è stata aperta dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che ha illustrato le iniziative intraprese dal nuovo direttivo della FIGC Campania, affermando che chiuderà il quadriennio per il direttivo regionale al prossimo 30 Giugno 2020, con i nuovi membri che saranno sottoposti a richiesta di conferme. Quest’anno il campionato di Promozione vedrà protagoniste due squadre delle due costiere, la Sant’Agnello Promotion, collocato nel girone B ed il San Vito Positano, inserito nel girone D. I giallorossi, dopo la retrocessione dall’Eccellenza, ripartono con un nuovo assetto societario che ha unito giovani e imprenditori positanesi: la società guidata dal presidente Antonio Guida punterà soprattutto sul territorio.