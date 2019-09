I Principi di Svezia a Capri

Anacapri (NA) Il Principe Carlo Filippo di Svezia e la Principessa Sofia sono in visita a Capri.

I reali svedesi accolti dalla console svedese Kristina Kappelin hanno voluto visitare Villa San Michele appartenuta allo scrittore svedese Axel Munthe. I Principi sono rimasti incantati dalla bellezza del giardino e dal panorama del Golfo di Napoli che si gode dalla loggia. Il secondogenito di re Gustavo di Svezia e della regina Silvia ha tenuto a sottolineare quanto profondo è l’affetto che la casa reale svedese nutre per questa dimora e per Axel Munthe che fu medico personale della regina Vittoria. Axel Munthe scrive nel suo celebre racconto “La storia di San Michele” (1929): “the soul needs more space than the body”, ed è proprio vero, chi ha ammirato il Golfo di Napoli dal Salto di Tiberio o quello di Salerno da Villa Cimbrone a Ravello sa perfettamente di cosa sta parlando Munthe, ci sono luoghi fra Capri e le due costiere che meriterebbero il Nobel.

Luigi De Rosa

(nella foto Carlo Filippo di Svezia e la Principessa Sofia a Villa San Michele, Capri)