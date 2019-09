Principessa Beatrice: da York a Positano in vacanza con il promesso sposo

Positano continua ad accogliere ospiti illustri in vacanza, stavolta è il turno della Principessa Beatrice di York, in compagnia del suo fidanzato, nonchè promesso sposo Edoardo Mapelli Mozzi, un agente immobiliare di case di lusso. A soggiornare a Positano anche il figlio del conte, Alessandro Mapelli Mozzi.

La coppia ha soggiornato all’hotel di lusso “Villa Treville”, a Positano. La più assoluta riservatezza non è bastata alla Principessa ed al suo compagno per evitare i paparazzi, i quali hanno immortalato i due promessi sposi sia in hotel che in spiaggia mentre gustava un pranzo a base di pesce.

Tutti hanno fretta per il matrimonio di Beatrice di York. Dopo il successo delle nozze celebrate lo scorso anno, della sorella minore Eugenie con Jack Brooksbank, da cui si attende presto l’annuncio dell’arrivo del primo Baby York, a corte vogliono al più presto un nuovo Royal Wedding. Un’occasione che, si sa, non mancherebbe di ristabilire alti livelli di popolarità per la monarchia, assolutamente necessari dopo le recenti gaffe di Harry e Meghan.