Previsto investimento da 130 milioni di euro sulla MSC Magnifica per renderla ancora più ampia e rispettosa dell’ambiente

MSC Magnifica sarà rinnovata ed allungata. Tra le novità anche nuove e importanti tecnologie ambientali: un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) all’avanguardia, un sistema di trattamento delle acque reflue (AWT) di nuova generazione e un sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico (ECGS). Gli ospiti di MSC Magnifica avranno a disposizione più spazi per l’intrattenimento, cabine ancora più confortevoli. Itinerari inediti in partenza dal Nord Europa alla scoperta delle capitali del Baltico, delle Isole Canarie e del Mediterraneo.

MSC Crociere ha aperto oggi le vendite per gli itinerari dell’estate 2021 a bordo di MSC Magnifica con partenza da Southampton, Regno Unito. Gli ospiti che prenoteranno entro il 12 novembre 2019 riceveranno uno sconto del 5% sulla prenotazione e i membri del Voyagers Club beneficeranno in aggiunta anche lo sconto fedeltà del 5%.

All’inizio del 2021 sarà effettuato un intervento di refitting, per un investimento da 130 milioni di euro che prevede anche l’inserimento di un troncone lungo 23 metri che aggiungerà ulteriori 7000 metri quadrati di spazi disponibili. Inoltre, al termine dei lavori, MSC Magnifica presenterà nuovi e importanti sistemi per la riduzione dell’impatto ambientale che andranno ad integrare le tecnologie già presenti per il rispetto dell’ambiente e che confermano l’impegno della Compagnia sui temi della sostenibilità ambientale: un sistema all’avanguardia per la riduzione catalitica selettiva (SCR), che aiuta a ridurre l’ossido di azoto in azoto puro e acqua, e un sistema di trattamento delle acque reflue (AWT) di ultima generazione, che soddisfa i più alti standard e che purifica le acque reflue fino a ottenere acque di qualità. Il sistema soddisfa il cosiddetto “Baltic Standard” e tratta le acque reflue ad un livello più elevato rispetto alla maggior parte degli standard sui rifiuti disponibili previsti nelle città di tutto il mondo. Sarà inoltre installato un sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico (ECGS), che rimuove fino al 98% dell’anidride solforosa dallo scarico della nave e riduce notevolmente il particolato. Il sistema ibrido EGCS di MSC Magnifica offre un livello più elevato di flessibilità per permettere il suo funzionamento in tutte le circostanze in modo responsabile e rispettoso dell’ambiente

Inoltre, per contribuire a minimizzare le emissioni anche in porto, MSC Magnifica sarà anche dotata di un sistema in grado di “collegarsi” durante l’ormeggio alla rete elettrica locale, nei porti attrezzati con l’elettrificazione delle banchine.

Grazie ai lavori di refitting MSC Magnifica avrà 215 cabine in più (il 63% delle cabine totali sarà dotata di balcone), sistemazioni ancora più confortevoli e sarà arricchita da ulteriori 800 metri quadratio di spazi esterni, un nuovo aquapark, un’area per bambini riprogettata, oltre a nuove aree dedicate all’intrattenimento, tra cui due nuovi ristoranti e una nuova area per lo shopping.

Inoltre, MSC Crociere ha annunciato che MSC Magnifica proporrà itinerari inediti che da Southampton verso le destinazioni più suggestive del Nord Europa e del Baltico, oltre a imperdibili crociere che da Southampton si spingeranno fino al Mediterraneo, toccando le Isole Canarie, Madera e Barcellona.

Saranno 24 le crociere in partenza da Southampton da maggio ad ottobre 2021 e proporranno itinerari tra le 2 e le 14 notti, in modo da soddisfare ogni esigenza. Tra le proposte anche una crociera di 12 notti a maggio che farà tappa a Gran Canaria, Tenerife e Lanzarote, le tre isole dell’arcipelago delle Canarie.

Nel mese di agosto è inoltre prevista una crociera di 14 notti verso il Mediterraneo, che includerà destinazioni come Palma di Maiorca e Monte Carlo, un itinerario perfetto per un viaggio in famiglia. MSC Magnifica offrirà quattro diversi itinerari mozzafiato tra i fiordi norvegesi e farà scalo in due nuove destinazioni: Skagen (Danimarca), località famosa per la luce unica e il sole di mezzanotte, e Rosendal (Norvegia), il quarto fiordo più grande del mondo. Un itinerario perfetto per una crociera da vivere nell’estate del 2021.