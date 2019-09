Presentata la \"MSC Seashore\" la più grande nave mai costruita nel nostro Paese.

Genova. MSC Crociere e Fincantieri hanno presentato la nave che sarà il fiore all’occhiello della compagnia dell’armatore sorrentino Gianluigi Aponte, la Seashore. Sarà la nave più grande e la più tecnologicamente avanzata mai costruita nel nostro Paese. MSC Seashore (339 metri di lunghezza e una capienza di ben 5.877 passeggeri, oltre all’equipaggio) presenta molte novità interessanti, riguardanti principalmente il suo impatto ambientale. In un periodo in cui l’attenzione del pubblico è incentrata sulla salvaguardia dell’ambiente naturale, le tecnologie che implementano la nuova crociera sono un dettaglio non di poco rilievo. La nuova nave dell’armatore Aponte vanta sistemi all’avanguardia per quel che riguarda lo smaltimento delle acque reflue (filtrate e trattate in modo da avere una qualità simile a quella del rubinetto delle nostre case) e la riduzione delle emissioni di ossido di azoto. Da aggiungere che la MSC, da sempre molto attenta per quanto attiene all’efficienza energetica, ha sviluppato tecnologie volte a consentire alla nave di essere collegata alla rete elettrica del porto durante l’ormeggio, così come sistemi di recupero del calore. MSC Seashore salperà il prossimo giugno 2021, e il suo primo itinerario la vedrà partire da Genova con scalo a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, per una crociera di sette notti nel Mediterraneo.