Praiano: un altro Tassello per una collezione invidiabile

Háizi Wáng (孩子王) , il Re dei bambini!

E’ il nome che in cina danno agli insegnanti ed è il ruolo con cui il maestro Maurizio De Rosa serve il dojo di Aikido Jikishin-kai e la sua comunità di Praiano. Ma questa è già una splendida e consolidata realtà; la notizia che vogliamo diffondere riguarda il riconoscimento internazionale che il maestro Maurizio ha ricevuto dall’associazione mondiale di Aikido, l’Hombu Dojo, che per mano del suo Doshu (massima autorità in materia) lo ha insignito del prestigioso e raro titolo di V Dan di Aikido. Dan significa “gradino” e la “scala” non va oltre il X (pochissimi in vita hanno avuto riconosciuto il IX), mentre Aikido potremmo tradurlo come “Via dell’Armonia con tutte le Cose”.

Si capisce dunque che tutto il Dojo (la palestra) è in festa, poiché vive tale riconoscimento come un traguardo collettivo ed è quanto ci conferma il maestro De Rosa: mi alleno nella palestra che vanta più Dan d’Italia e con il Maestro più completo ( Pasquale Aiello è da anni VII Dan n.d.r.), ed ho un trucco… oltre ai miei compagni ho degli insegnanti speciali, i bambini che introduco allo studio di questa disciplina e che, ogni volta, mi regalano l’opportunità di vedere il mondo attraverso i loro occhi, per stupirmi della bellezza di ciò che mi circonda e godermi ogni istante …in armonia.

Facciamo tanti auguri dunque al Maestro Maurizio De Rosa ed ai suoi piccoli allievi!