Tanta commozione per la scomparsa del missionario padre Bozza. Funerali in Albania e messa a Praiano

Tantissima commozione da parte di italiani e non per la scomparsa del prete “eroe” padre Antonio Bozza, morto in Albania dove era impegnato nella sua missione di pace. Nato a Praiano, il 31 luglio del 1945, era stato ordinato presbitero nel 1972. I funerali si terranno domani, 10 settembre, nella chiesa di Boric, in Albania, e poi la salma verrà riportata nella sua città natale. Prevista anche una messa in suo ricordo a Praiano, sua città natale.

Tra i primi ad annunciare la triste notizia è stato il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, il quale aveva pubblicato questo annuncio:

““Una triste notizia ci è giunta dall’Albania; l’improvvisa scomparsa di Padre Antonio Bozza.

Egli era un eroe dei nostri tempi.

Attraverso l’azione missionaria ha portato aiuto, solidarietà e sostegno alla popolazione albanese provata da decenni di dittatura, povertà, violenza e corruzione.

La sua jeep stracolma di medicine, giocattoli, caramelle ed indumenti era un po’ come la slitta di Babbo Natale… così la definì con me l’ultima volta che venne a Praiano.

Ora ha raggiunto il Paradiso, lasciando a tutti noi i suoi insegnamenti, la sua straordinaria bontà e soprattutto la responsabilità di continuare la sua azione missionaria a sostegno dei poveri e degli oppressi.

A Don Pio Bozza, alla famiglia, alla comunità albanese e all’ordine missionario dehoniano la vicinanza e l’affetto della comunità civile di Praiano”.

Ma diversi sono stati i messaggi di cordoglio in giro per il mondo.

Questo il messaggio della parrocchia di Santo Stefano a Scutari, in Albania:

“Come avrete sentito, ieri è volato in cielo Padre Antonio Bozza. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia, alla comunità in cui era attivo e a tutti i credenti della nostra Chiesa, annunciamo che domani il 10 settembre, ore 10:00 in cattedrale si terrà la Santa Messa per la sua anima”.