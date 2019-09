Praiano. Una situazione veramente drammatica quella in cui si trova il 50enne Alfonso Ruocco. L’uomo circa sei anni fa ha affittato una stanza e per poter pagare mensilmente il canone di affitto e le utenze ha lavorato nei terreni dei proprietari anche per dieci ore al giorno. E sono proprio i proprietari della stanza che ora pretendono che Alfonso se ne vada e dalla fine dello scorso mese di febbraio gli hanno staccato acqua e corrente elettrica. La situazione già di per sé precaria è diventata oramai insostenibile privando Alfonso delle necessarie condizioni per poter vivere in modo almeno dignitoso anche se con tutte le difficoltà legate al dover abitare in un unico ambiente. Della situazione sono stati informati sia il Sindaco di Praiano che le forze dell’ordine e si spera che al più presto si possa trovare una sistemazione per quest’uomo che è stato trattato come un animale. Una situazione che non può lasciare indifferenti e che necessita di essere risolta in breve tempo per restituire dignità ad Alfonso.