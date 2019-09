Praiano, il Sindaco convoca il Consiglio comunale

Domani, 20 settembre, alle ore 16.30, il Sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria. Ed seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il 23 settembre alle ore 16:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente.

Presa d’atto della comunicazione della società Miramare service s.r.l. prot. 0005720 del 09.07.2019 relativa alla trasmissione della bozza del verbale di assemblea straordinaria per l’ingresso dei nuovi soci. Approvazione;