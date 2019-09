Praiano. Si celebra oggi il trigesimo per Pietro Villani, la mamma lo ricorda con dei segnalibri e delle frasi delle sue canzoni preferite

Praiano. Questa sera, alle 19.30, nella Chiesa di San Gennaro si celebrerà il trigesimo per ricordare Pietro Villani, il giovane deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale. In ricordo del caro e amatissimo Pietro la mamma ha voluto realizzare dei segnalibri in sua memoria, con sopra scritte citazioni di cantanti, alcuni dei suoi preferiti. Pietro amava tanto la musica e sicuramente questo è un modo bellissimo per ricordarlo. Auguriamo a tutti i suoi amici e parenti di ricordare Pietro, durante la celebrazione, non con tristezza ma con la stessa felicità che riusciva a regalarvi tutti i giorni e di averlo ogni giorno presente nei loro cuori.