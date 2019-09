Praiano in lutto per la scomparsa di Gennaro Gagliano, deceduto nel giorno del suo 92esimo compleanno

Praiano. Nel giorno in cui ha compiuto 92 anni Gennaro Gagliano ha concluso il suo viaggio terreno, lasciando l’esempio di una vita condotta con semplicità e vissuta nell’accettazione della volontà di Dio. Lascia nel dolore l’adorata moglie Rosa, gli amati figli Teresa, Maria, Emanuele e Francesco, i generi e le nuore, i nipoti e pronipoti, le sorelle e tutti coloro che gli hanno voluto bene. I funerali si svolgeranno domani 29 settembre alle ore 8.30, muovendo dalla casa dell’estinto in Via G. Marconi 10 per la Chiesa di San Gennaro. La redazione esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il doloroso distacco.