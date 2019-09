Praiano. Lettera sulla viabilità della S.S. 163 agli albergatori di Salvatore Gagliano

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Salvatore Gagliano indirizzata gli operatori turistici della Costiera Amalfitana in merito all’ordinanza prefettizia emessa dal Signor Prefetto di Salerno per la stagione estiva 2020 sulla viabilità della S.S. 163 . Il Dr Gagliano, inoltre, con un’altra lettera, chiede appello anche al signor Prefetto affinché ascolti le richieste degli albergatori.

Di seguito la lettera agli albergatori.

Per cui desidererei confrontarmi con tutti Voi, per valutare la possibilità di chiedere un incontro con il Signor Prefetto di Salerno S.E. Dr Francesco Russo affinché lo Stesso, possa ascoltare le nostre ragioni, ed apportare un correttivo al provvedimento assunto, con l’intento di agevolare sia i turisti che devono lasciare o raggiungere le strutture ricettive deiComuni interessati dal provvedimento (sulla falsa riga di altre Città, vedi Roma ). Esia coloro che, impiegati presso le suddette strutture ma che provengono da Comuni non della Costiera (e sono veramente in tanti ).

con uno spirito assolutamente costruttivo, intendevo comunicarVi che il Signor Prefetto di Salerno, di comune accordo con i nostri Sindaci, nei mesi scorsi ha emesso un’ordinanza Prefettizia che andrà in vigore nella prossima stagione estiva 2020. Il provvedimento assunto , a mio parere, sebbene condivisibile sotto tanti aspetti, per altri penalizza tantissimo la nostra categoria di Albergatori.

Salvatore Gagliano, inoltre intende invitare la Prefettura ad ascoltare le parole degli albergatori e per questo ha deciso di fare un appello anche al Signor Prefetto.

Un appello al Signor Prefetto: Ascolti la voce degli operatori turistici della divina Costa

In merito all’ordinanza emessa dal Signor Prefetto di Salerno circa laViabilità della ss 163 amalfitana, per la stagione estiva 2020 è intervenuto il già Consigliere Regionale Salvatore Gagliano ed Albergatore che ha dichiarato:

Grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Signor Prefetto di Salerno, il quale con grande anticipo, ha deciso, di comune accordo con molti Sindaci, di regolamentare la viabilità in Costiera Amalfitana per la stagione estiva 2020, con l’intento di evitare le tante paralisi di traffico. Ma dalla lettura dell’Ordinanza emergono, a mio parere, serie problematicheper i titolari di strutture ricettive della divina costa. Difatti, di certorisulterebbero penalizzati i tanti nostri impiegati che provengono da Comuni non della costiera, e posso assicurare sono veramente in tanti. Poi le targhe alterne penalizzerebbero gli Ospiti che arriverebbero o partirebbero dalle nostre strutture negli orari coperti da divieti.

Pertanto di comune accordo con altri albergatori, mi sono reso promotore per un incontro con i rappresentanti di ogni singola attività ricettiva, affinchè dall’interno di questo incontro, possano partorire delle legittime richieste, che una nostra delegazione illustreràal Signor Prefetto.

E noi siamo certiche il Signor Prefetto possa procedere a delle deroghe, seguendo iniziative già in atto nelle grandi città, un esempio per tutti la città di Roma.

Cordiali saluti Salvatore Gagliano