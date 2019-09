Praiano, oggi la giornata “Puliamo il mondo” con Legambiente

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Oggi la giornata “Puliamo il mondo” arriva anche a Praiano, dove gli alunni delle scuole primarie, ai quali si sono uniti anche gli alunni delle classi V A e V B di Positano, hanno preso parte alle attività di sensibilizzazione che si stanno svolgendo in queste ore, lungo il percorso di circa 1000 gradini che porta al Convento di Santa Maria a Castro – San Domenico, dove a partire dalle 10.30 tutti i partecipanti hanno potuto assistere all’evento “I suoni degli dei” ovvero un concerto sul sentiero degli dei. La durata del percorso è di circa un’ora.

Un’iniziativa molto importante quella a Praiano, utile per coinvolgere le nuove generazioni già dai più piccoli, soprattutto in merito ai recenti avvenimenti in questo ambito, ad esempio l’emozionante discorso della sedicenne Greta Thunberg al vertice dell’ONU per la salvaguardia dell’ambiente.

Grande week-end di mobilitazione cittadina in tutta la Penisola e con l’effetto Greta cresce la partecipazione di giovani e scuole alla 27esima edizione della campagna di Legambiente.