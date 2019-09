Praiano, l’artista francese Luke James dedica un’opera a Pietro ed ai cittadini

L’artista francese Luke James ha dedicato un’opera in pietra a Praiano ed ai suoi abitanti, in particolare in ricordo del caro Pietro di Praiano scomparso recentemente.

L’opera, intitolata “Sole per sol, Pietra per Pietro”, è composta da due blocchi di pietra di diverso colore rappresentanti un dialogo, una conversazione. Le pietre scelte sono di due tipologie: una nera vulcanica del Vesuvio e una bianca simbolo dei Monti Lattari. Due grandi monti che nonostante la vicinanza e nonostante siano uno di fronte all’altro hanno caratteristiche completamente diverse. I blocchi di pietra hanno una larghezza tale da ricordare dei corpi umani. La pietra nera guarda verso la pietra bianca mentre la pietra bianca è esposta verso il mare. Luke James ha voluto inserire nelle sculture due elementi molto semplici ma dal grande valore simbolico. Una bottiglia, elemento quotidiano della cultura popolare, posizionata come se fosse un cannocchiale. Ulteriore elemento particolare è la nicchia posta sul fianco di entrambe le sculture, un’eco alle edicole votive presenti in tutti i vicoli e gli angoli del paese. L’artista ha concepito un’opera capace di generare una ritualità.

Per poter realizzare tale opera, è stato fondamentale per James figurarsi in Praiano, nelle sue tradizioni e nelle storie degli abitanti, i quali sono stati fondamentali, soprattutto per le conoscenze e l’esperienza degli artigiani.