Praiano , Hotel Piccolo Sant’Andrea su Forbes . La Costiera amalfitana continua a crescere e , con le gemme di Positano, Amalfi e Ravello, Praiano sta cominciando a dire la sua con strutture d’eccellenza che fanno parlare di se bene e di conseguenza anche della bellissima Praiano, come è avvenuto con Casa Angelina , anche l’hotel Piccolo Sant’Andrea , che Positanonews ha seguito e apprezzato anche un servizio con una giornalista americana che faceva uno stage nella nostra redazione. Ora ne parla anche Forbes con Khurram Chohan

Sottolineando la forza dell’azienda familiare, che è poi quella del territorio della Divina , vediamo cosa scrive il giornalista esperto in turismo e in organizzazione aziendale.

“I went to Italy and stayed in the magical town of Positano, a romantic village on the Gulf of Naples so picturesque it looks like it was painted directly out of a postcard. I stayed at the Hotel Piccolo Sant’Andrea, which sits perfectly over the edge of Positano. The family-run business helped me understand the key to cultivating togetherness between the staff: Treat your team like family and your own unique tribe that is in it together . Continua qui “