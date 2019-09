Praiano, ancora una volta grazie ad Edil Trasporti e Plaghia Charter: rimesso a mare pontile alla Praia

Ancora una volta grazie ad Angelo Avitabile e alla sua Edil Trasporti che in collaborazione con Plaghia Charter hanno nuovamente messo a mare il pontile galleggiante della spiaggia Praia a Praiano. Non è la prima volta che le due aziende, tra le migliori del settore nel territorio, prendono questo incarico a titolo completamente gratuito, solo per la cittadinanza.

Ricordiamo che la Edil Trasporti si occupa di forniture per l’edilizia, costruzione, sbancamento e movimento terra e tanto altro, mentre la Plaghia Charter è una società di noleggio imbarcazioni con sede a Praiano e base nautica a Marina di Stabia, fondata nel 2005. Attualmente la società armatoriale è una realtà solida, accreditata dalle migliori agenzie di brokeraggio nautico.

Successivamente la ditta Capone, a cui è stato affidata l’installazione, provvederà a finire il lavoro, e quindi un grande grazie anche a quest’ultima.