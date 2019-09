Pozzuoli. Una lieve scossa di terremoto fa tremare la terra, boato chiaramente avvertito dalla popolazione

Pozzuoli. Una lieve scossa di terremoto ha fatto tremare la terra alle 12.27 di oggi. L’epicentro del sisma nella zona del mare dinanzi al parcheggio di via Nicola Fasano. L’evento, con una magnitudo di 0.9, è stato registrato dall’Osservatorio Vesuviano. Nonostante l’entità lieve il fenomeno è stato avvertito dalla popolazione di alcune zone della città che, pur non sentendo il movimento sismico, ha però udito chiaramente un boato. Non sono stati segnalati danni a persone o cose e la scossa rientra nella normale attività sismica della zona.