Vico Equense. La tragica morte del giovane Arturo, avvenuta il 17 settembre pomeriggio in seguito ad un grave incidente stradale, ha scosso tutta la comunità vicana e quella positanese dove il ragazzo lavorava. Ma ha commosso tutti coloro che hanno appreso la notizia, anche se non conoscevano personalmente Arturo, perché è inconcepibile ed inaccettabile morire a soli 24 anni quando si ha ancora tutta una vita davanti. Noi di Positanonews abbiamo deciso di andare sul luogo dell’incidente per cercare di capire cosa possa essere accaduto, anche se ovviamente non è assolutamente semplice e far luce spetta alle forze dell’ordine. Sulla strada non abbiamo trovato presenza di pietrame ma ovviamente a 24 ore di distanza la situazione non è certamente la stessa e la presenza nelle vicinanze di un cantiere di lavori non esclude l’ipotesi che sul manto stradale potesse esserci stata della ghiaia che ha reso il terreno sdrucciolevole. Inoltre è possibile constatare che all’ora in cui è avvenuto il tragico incidente la posizione del sole rendeva difficoltosa la visuale con i forti bagliori. Abbiamo sentito diverse persone e dalle testimonianze raccolte sembrerebbe che il ragazzo abbia sbandato con la sua moto forse a causa della falsa curva o del sole abbagliante o ancora per la presenza di eventuale pietrame sulla strada. Quello che sembra certo è che Arturo non procedesse a velocità elevata ed indossava il regolare casco di protezione. La Procura di Torre Annunziata ( Napoli ) sta indagando sull’accaduto mentre i Carabinieri di Vico Equense e Sorrento hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul tratto stradale in cui si è verificato l’incidente per accertare l’esatta dinamica e per capire le reali condizioni del manto stradale, oltre a verificare eventuali responsabilità di terze persone, come ad esempio la presenza di qualche mezzo che abbia potuto invadere la corsia di marcia su cui viaggiava la moto. Si ipotizza che Arturo sia deceduto a seguito di un’emorragia interna ma a fare luce su questo sarà l’esame autoptico. Sulla vicenda stanno scrivendo tutti, siamo andati sul posto per cercare di capire anche se ci sono eventuali pericoli, già in passato, successivamente ai nostri sopralluoghi documentati con video, i pericoli sono stati rimossi. Ma anche per amore della verità che si fa con la verifica sui posti, cosa che , mentre tutti parlano di questa triste vicenda, solo noi abbiamo fatto come giornale. Rimane solo un grande dolore, a Positano in Costiera amalfitana sentito dai compagni di lavoro , dei familiari e degli amici. Arturo era ben voluto da tutti . Ci stringiamo ai familiari e agli amici in questo dolore terribile.