Vico Equense. La tragica morte del giovane Arturo, avvenuta ieri in seguito ad un grave incidente stradale, ha scosso tutta la comunità vicana e quella positanese dove il ragazzo lavorava. Ma ha commosso tutti coloro che hanno appreso la notizia, anche se non conoscevano personalmente Arturo, perché è inconcepibile ed inaccettabile morire a soli 24 anni quando si ha ancora tutta una vita davanti. Noi di Positanonews abbiamo deciso di andare sul luogo dell’incidente per cercare di capire cosa possa essere accaduto, anche se ovviamente non è assolutamente semplice e far luce spetta alle forze dell’ordine. Sulla strada non abbiamo trovato presenza di pietrame ma ovviamente a 24 ore di distanza la situazione non è certamente la stessa e la presenza nelle vicinanze di una cava non esclude l’ipotesi che sul manto stradale potesse esserci stata della ghiaia che ha reso il terreno sdrucciolevole. Inoltre è possibile constatare che all’ora in cui è avvenuto il tragico incidente la posizione del sole rendeva difficoltosa la visuale con i forti bagliori.