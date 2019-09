Positanonews.it UNICO giornale online , casa editrice e Web Tv di Positano

Positanonews è il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, opera nelle province di Salerno e Napoli, fra le prime dieci testate online native locali della Campania, è anche uno dei giornali online con più visite all’estero in Italia in questa tipologia, visto che si occupa di posti come Amalfi, Ravello, Sorrento, Capri, di richiamo internazionale e quindi visti anche da un pubblico straniero oltre che da eventuali immigrati, in tanti si sono imbattuti in noi solo con la ricerca delle news, le notizie da Positano e dalle Coste sono passate in tutto il mondo. Non siamo gli unici nelle due Costiere, ci può essere competizione, ma rispetto da parte nostra sempre per la categoria, tutti fanno un lavoro, ma bisogna essere chiari su una cosa e definitivi. Al momento Positanonews è l’unico giornale online di Positano, per essere tale occorre un’autorizzazione del Tribunale di Salerno per chi ha sede sul posto, residenti a Positano, qui ci siamo nati, vissuti e, qualcuno di noi che ha seguito il progetto, purtroppo è anche morto, nelle nostre scale dove viviamo quotidianamente. Siamo anche una Web Tv, a differenza di una persona che ha chiamato il Comune di Positano ci pare da Benevento, ma non abbiamo capito, in quanto tale è l’estenzione del giornale online, come lo è sui social network facebook, twitter ed instagram. Ci espletiamo professionalmente sul canale you tube Positanonews TV e in diretta su Facebook . L’autorizzazione è la numero 6 del 2005 del Tribunale di Salerno- GRAZIE a tutti i nostri lettori e speriamo che come noi rispettiamo gli altri, gli altri rispettino noi senza calunniarci o diffamarci. Buon lavoro a tutti.