Positanonews diventa arcobaleno per il gay Pride a Sorrento

In occasione del Gay Pride del 14 settembre a Sorrento, contro ogni odio, per il rispetto e l’accoglienza, che sono caratteristiche della stragrande maggioranza della Penisola sorrentina e Costiera amalfitana, da Amalfi a Sorrento sempre terre ospitali da secoli, Positanonews giornale online di riferimento dell’area da 15 anni ha deciso di vestirsi dei coloro dell’arcobaleno col logo del sito e la pagina Facebook .

Noi siamo contrari ad ogni tipo di odio, soprattutto se c’entra con la diversità. Come giornale e come persone pensiamo che ognuno deve essere libero di essere se stesso, soprattutto nel mondo democratico e all’avanguardia in cui viviamo. La libertà di espressione è importante soprattutto per il futuro e per la crescita.

Con tranquillità e con rispetto, appoggiamo quest’iniziativa che arriva anche nella nostra terra. Tutto ciò che non nuoce ci piace, e tenere alzata la bandiera arcobaleno per noi è un onore!

Sosteniamo la non violenza e l’amore, buona settimana Pride!