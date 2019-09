Positano , virali le foto della influencer Ngoc Trinh in slip e reggiseno. Ma non si doveva pagare? L’intimo nero mostrato nella centralissima “Sponda”, il crocevia fra Via Cristoforo Colombo e la S.S. 163, dove in centinaia aspettano i bus per Amalfi e Sorrento, sono in bella mostra, con altre foto, della modella influencer, su You Tube e instagram, che dall’Asia è venuta nella perla della Costiera amalfitana per promuovere i suoi marchi. Bella lei, belle le foto, ma non doveva pagare in base al regolamento del Comune? E poi che si fa, coprono in spiaggia con le magliette e nel centro del paese si fa quel che si vuole? In troppi sfruttano il nome di Positano, le foto di Positano, la Moda di Positano , perchè non riusciamo a farci tutelare, come fa , per esempio, Capri?