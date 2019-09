Positano. Vigili super, affrontano traffico enorme e multano gli autobus. Caos per le vie del mare

Positano, Costiera amalfitana. Un’ondata di traffico ha invaso la cittadina, file di veicoli verso Praiano e Amalfi, da una parte, e file verso Tordigliano e Piano di Sorrento dall’altra.

Via Cristoforo Colombo ingolfata per il caos dovuto allo stop alle vie del mare .

Gli agenti della polizia municipale si sono organizzati velocemente e si sono concentrati alla Sponda, il punto nevralgico per il traffico. Sommersi anche da una marea di gente che doveva tornare ad Amalfi e Salerno con la SITA, visto che le vie del mare sono state interrotte a causa del mare mosso.

Non solo i vigili hanno spostato personalmente un’auto in avaria che ha creato ulteriore disagio . Hanno pure contravvenzionato un bus 12 metri che eseguiva un’inversione, a fiume della Noce, al bivio per Montepertuso procedendo in controsenso.

Sembra un bollettino di guerra con un esercito a forze impari, ma i nostri vigili, oggi, si sono dati davvero da fare. Complimenti da Positanonews