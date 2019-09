Positano – Vietri. Va avanti l’operazione mare in Costiera Amalfitana con la Multiservice

“Siamo con il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana per mantenere costantemente pulito il mare. Ogni giorno la Sentinella spazzamare per rifiuti galleggianti “Marine Litter” sta costantemente pattugliando la costiera da Vietri a Positano e Viceversa. Un supporto importante lo sta fornendo anche Alicost, impresa specializzata nel collegamento via mare. Con il catamarano raccogliamo rifiuti galleggianti per poi differenziarli e depositarli nei siti preposti. Dalla Costiera Amalfitana, parte un modello innovativo a tutela dell’ambiente e che vede insieme il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, l’Area Marina Protetta “Punta Campanella”, l’Ente Parco dei Monti Lattari, la Multiservice, l’Alicost, tutti i Comuni della Costiera. Insieme pubblico e privato per tutelare l’ambiente”. Lo ha dichiarato Raffaele Di Leva Amministratore della Multiservice.

Chiaro l’appello giunto dal Comandante della Multiservice, Mario Mastro.

“Il mare della Costiera è pulito – ha affermato Mario Mastro – non stiamo trovando enormi quantitativi di rifiuti galleggianti. Tenendo conto del prolungarsi della stagione estiva grazie alle temperature ed a questo clima caldo, l’appello è rivolto ai bagnanti: non buttate plastica in mare e rifiuti organici in mare”.