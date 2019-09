Positano/Vico Equense. Sopralluogo questa mattina sul tratto di Strada Statale Amalfitana, in zona Tordigliano, interessato dalla caduta di alcuni massi. Presenti responsabili del Comune di Vico Equense, il comandante della Polizia Locale e l’ANAS.

E’ stato utilizzato, come potete vedere dai filmati, un drone. Grande collaborazione da parte di tutti i presenti: i Comuni di Vico Equense e Positano si stanno muovendo in maniera ottimale e coordinata per cercare di fare in modo di risolvere la situazione al più presto.

Ricordiamo che il tratto di strada in questione è un punto cruciale per quanto riguarda la viabilità del territorio e la sua chiusura provocherebbe un disagio enorme, in particolare ai residenti. La nostra ipotesi è che si possa, probabilmente, optare per un senso unico alternato, anche se saranno i tecnici a decidere, ovviamente.