Positano/Vico Equense, situazione ancora ferma: New Jersey sempre presenti – VIDEO

Positano/Vico Equense. Situazione ancora ferma per quanto riguarda il tratto di Statale Amalfitana interessato dal crollo, in zona Tordigliano. Al momento, come già sapete, si transita ma per la settimana prossima ancora non sappiamo nulla. Fortunatamente non è stata completamente chiusa la strada, ma i New Jersey sono sempre presenti, creando comunque non pochi disagi.

La chiusura della statale amalfitana, come già detto, sarebbe una tragedia e causerebbe non pochi disagi a tutta la Campania, infatti non si creerebbero impicci solo per gli studenti di Positano e Praiano diretti in Penisola Sorrentina, ma si verificherebbero problemi di viabilità, dovuti all’enorme flusso di turisti diretti ogni giorno in Costiera Amalfitana, in gran parte della Regione. Ancora impaludata, quindi, la vicenda con timori fortissimi e crescenti di chiusura quando ancora la Costa d’Amalfi è nel pieno della stagione turistica, con tanti studenti che devono raggiungere, da Positano e Praiano, la Penisola sorrentina.

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore ancora non ha emanato la classica ordinanza a carico dei proprietari dei costoni, in questo caso la società Positano Srl, che a sua volta è in contenzioso con l’ANAS perché avrebbe costruito il tratto di Strada Statale Amalfitana 163 senza rispettare i confini.

Ecco il video: