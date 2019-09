Positano/Vico Equense, non c’è pace a Tordigliano: ancora frane. Torna rischio chiusura -ANTEPRIMA

Vico Equense/Positano. Torna l’incubo chiusura a Tordigliano. Pochissimi minuti fa, infatti, si sono verificate nuove frane sul tratto di Strada Statale Amalfitana: precisamente le frane si sono verificate al chilometro 9500. Sarebbero però diversi i punti in cui si sono verificati i crolli.

A poche settimane dal precedente crollo, quindi, torna l’incubo chiusura sulla strada che già è stata interessata da altri crolli e le cui condizioni tengono difatti sotto scacco diversi Comuni della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. Il primo crollo c’era stato lo scorso 4 settembre: non venne mai ufficialmente interdetta la circolazione, ma vennero posti dei New Jersey in cemento che sbarravano metà carreggiata: i veicoli, alternativamente da entrambi i sensi, transitavano lo stesso.

Il problema è che con questo nuovo episodio franoso non è escluso che questa volta l’ANAS voglia procedere con una vera e propria chiusura. L’interdizione del tratto, come già detto, sarebbe una tragedia e causerebbe non pochi disagi a tutta la Campania, infatti non si creerebbero impicci solo per gli studenti di Positano e Praiano diretti in Penisola Sorrentina, ma si verificherebbero problemi di viabilità, dovuti all’enorme flusso di turisti diretti ogni giorno in Costiera Amalfitana, in gran parte della Regione.

Ancora impaludata, quindi, la vicenda con timori fortissimi e crescenti di chiusura quando ancora la Costa d’Amalfi è nel pieno della stagione turistica, con tanti studenti che devono raggiungere, da Positano e Praiano, la Penisola sorrentina. Già con il piazzamento delle barriere in cemento la situazione legata al traffico aveva risentito di un forte peggioramento, figuriamoci con la chiusura del tratto di strada. Insomma, per Tordigliano non c’è davvero pace.

