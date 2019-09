Positano/Vico Equense, cresce preoccupazione per chiusura SS163

Cresce la preoccupazione in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana circa l’ipotesi concreta che il tratto si Statale 163 in località Tordigliano venga chiuso al traffico. Come vi avevamo segnalato ieri, sono arrivati i new Jersey sul tratto in questione, segno che la volontà di chiusura della strada è concreto, dopo il ritrovamento di altro pietrisco sul manto stradale.

Difatti, la chiusura della strada darebbe una mazzata non da poco alla viabilità, interessando non sono Vico Equense e Positano, ma anche tutti i lavoratori che ogni giorno devono attraversarla, da Sorrento ad Agerola. Ancora impaludata, quindi, la vicenda con timori fortissimi e crescenti di chiusura quando ancora la Costa d’Amalfi è nel pieno della stagione turistica, con tanti studenti che devono raggiungere, da Positano e Praiano, la Penisola sorrentina.

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore ancora non ha emanato la classica ordinanza a carico dei proprietari dei costoni, in questo caso la società Positano Srl, che a sua volta è in contenzioso con l’ANAS perché avrebbe costruito il tratto di Strada Statale Amalfitana 163 senza rispettare i confini.

Quindi chi dovrà intervenire per bonificare? Quello che è certo è che la chiusura sarebbe una vera tragedia.