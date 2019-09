Positano/Vico Equense. Ancora chiusa l’ Amalfitana. Le disposizioni dell’ANAS per la S.S. 163

Sulla strada statale 163 ‘Amalfitana’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 9,700 nei pressi di Vico Equense, in provincia di Napoli, per consentire gli interventi di messa in sicurezza a seguito della caduta di massi sul piano viabile.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet. Inoltre, per qualsiasi informazione basti chiamare il numero del servizio clienti che trovate sul sito.

Al momento il tratto è ancora chiuso con delle barriere . Seguiranno degli aggiornamenti sulla riapertura.