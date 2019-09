Manca veramente pochissimo all’inizio dell XXVIII Festa del Pesce che si svolgerà, come da tradizione, nella bellissima Fornillo. E fervono i preparativi e gli ultimi ritocchi in attesa dei tanti visitatori. Positanonews vuole mostrarvi alcuni scatti del “dietro le quinte” anche per mostrare il lavoro e la dedizione dei tanti positanesi che si dedicano anima e cuore affinché la serata riesca alla grande. Per questa edizione è stata allestita anche una mostra di alcune foto storiche del VEP, scatti che mostrano la vera Positano ed i positanesi veraci. L’allestimento è stato curato da Giuseppe Di Martino, nostro amico e collaboratore nonché bravissimo fotografo. Se volete gustarvi un piccolo video dei preparativi cliccate sul link https://www.facebook.com/positanonews/videos/923576034666446/ E che la festa abbia inizio. Alle 17.00 tutto inizierà a Piazza dei Mulini con ”A paranza di tramuntan” che accompagnerà i nostri ospiti all’imbarco sul molo tra canti e balli della nostra tradizione. Allegria e simpatia è il loro marchio di fabbrica, ma non solo, perchè la loro musica va alle radici del popolare, soprattutto con la loro esecuzione della “tammurriata dell’Avvocata”, il particolarissimo stile di tammurriata tipico della zona di Maiori e Tramonti. Sul palco del Mare a Fornillo si comincia alle 20.00 con la cantante australiana Jodi Phillis che ha inserito Positano tra le date del suo tour mondiale. Qui ci farà ascoltare alcuni dei suoi brani, tra i quali quello dedicato a Vali Myers, l’artista australiana che scelse l’oasi del Porto a Positano come sua dimora per gran parte della sua vita. A seguire la World Music dei Sonacore, il gruppo positanese, che da anni è impegnato nella ricerca di nuove sonorità ed arrangiamenti per dare al proprio sound popolare un’impronta più attuale, senza soffocare il fuoco vivo della tradizione. Chiuderà la serata, la disco del DJ Lill8, protagonista di molte serate al Music on the rock e capace di spaziare all’interno del genere dance unendo generazioni diverse di appassionati.

di 13 Galleria fotografica Positano. Preparativi per la Festa del Pesce