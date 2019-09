Positano. Vertenza Lucibello esce la sentenza

Positano. Con ricorso cautelare depositato il 24 aprile 2019 presso il Tribunale di Napoli, la NOLEGGIO BARCHE LUCIBELLO s.r.l., società leader del settore e punto di riferimento per i turisti e i tour operator nazionali e internazionali, ha convenuto in giudizio la POSITANO LUXURY BOATS LUCIBELLO s.r.l. accusandola di concorrenza sleale. Azione intrapresa unicamente per tutelare il nome e il marchio Lucibello

La vicenda ha origine quando i fratelli Lucia e Matteo LUCIBELLO, dopo aver ceduto la loro partecipazione nella NOLEGGIO BARCHE LUCIBELLO s.r.l. al proprio genitore, decisero di costituire una nuova realtà imprenditoriale, la POSITANO LUXURY BOATS LUCIBELLO s.r.l., nel medesimo settore commerciale della storica società Lucibello

Il Tribunale Partenopeo ha accertato che, L. e M. LUCIBELLO hanno tentato di avvantaggiare la loro “nuova” società sfruttando la notorietà, i segni distintivi, le relazioni commerciali e le informazioni sensibili di proprietà della Noleggio Barche Lucibello SRL

Il Giudice nello specifico, ha accertato che i 2 fratelli hanno contraffatto i segni distintivi, ripetendo nella denominazione sociale della POSITANO LUXURY BOATS LUCIBELLO s.r.l. gli elementi distintivi che caratterizzano la denominazione sociale della NOLEGGIO BARCHE LUCIBELLO s.r.l. e il marchio di proprietà della NOLEGGIO BARCHE LUCIBELLO s.r.l. per creare confusione nella clientela.

Inoltre, hanno sfruttato le immagini presenti sul sito web e sui social media (Facebook e Instagram) della NOLEGGIO BARCHE LUCIBELLO s.r.l. e hanno riprodotto sul proprio sito web recensioni elogiative della storica società Lucibello con il chiaro tentativo di trarre in inganno turisti e tour operator.

Il Tribunale, con ordinanza del 22 agosto 2019, resa pubblica qualche giorno fa, ha accertato che la POSITANO LUXURY BOATS LUCIBELLO s.r.l. – per ridurre il divario commerciale con la storica società Noleggio Barche Lucibello SRL «ha posto in essere un’attività anticoncorrenziale», ed ha ordinato alla POSITANO LUXURY BOATS LUCIBELLO s.r.l. di modificare la denominazione sociale e i marchi, inibendo l’utilizzo del nome LUCIBELLO. Il tribunale impone alla società dei fratelli L.M. Lucibello di cessare la prosecuzione degli atti di concorrenza sleale diretti a confondere e ingannare turisti, tour operator, albergatori, sponsor e partner commerciali della NOLEGGIO BARCHE LUCIBELLO s.r.l. e l’ha condannata ad una consistente somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza e per ogni giorno di concorrenza sleale che verrà ripetuto