Positano. Versamenti di acqua colorata nel viadotto del depuratore.

A seguito di segnalazioni, anche sui social, di uno sversamento di acqua colorata nel viadotto del depuratore sottostante la Piazza dei Racconti, che confluirebbe nel mare, l’Amministrazione ha voluto rassicurare la cittadinanza con un post sulla pagina ufficiale del Comune.

Gentili Cittadini

Nella prima serata di oggi gli operatori incaricati dal Comune hanno provveduto alla pulizia esterna di Piazza dei Racconti, dove pochi giorni fa si è tenuto l’evento ColorMob – holy fest.

Vogliamo rassicurare tutti i cittadini che hanno notato e ci hanno segnalato versamenti di acqua colorata nel sottostante viadotto, che si tratta di colori assolutamente non inquinanti, ma di origine naturale e che quindi non arrecano in nessun modo danno all’ambiente circostante.

Prima di dare l’assenso al ColorMob, per prima cosa avevamo chiesto all’organizzazione di visionare gli elementi contenuti nelle bustine di colore proprio per essere sicuri che essi non fossero nocivi sia per le persone, per i bambini che hanno partecipato numerosi e per l’ambiente, in caso contrario non avremmo autorizzato l’evento.