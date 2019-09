Positano, vacanza rilassante per l’attore Tony Cavalero e la moglie Annie

Continuano ad arrivare vip in Costiera Amalfitana in questo autunno caldo. Nonostante l’estate sia finita da un pezzo, le celebrità internazionali continuano a scegliere la Divina come meta preferita per giornate di relax. Questa volta è stato il turno dell’attore e comico americano Tony Cavalero. Quest’ultimo, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, si trova a Positano insieme alla moglie, anch’essa attrice, Annie.

Anthony Cavalero è nato il 12 ottobre 1983. È noto soprattutto per il ruolo di Keefe Chambers nella serie televisiva HBO 2019 The Righteous Gemstones. Si tratta di una serie televisiva comica americana, creata da Danny McBride, presentata in anteprima lo scorso 18 agosto 2019 su HBO. La serie segue le vicende di una famiglia famosa ma disfunzionale di televangelisti. Tra i vari interpreti, oltre lo stesso Cavalero, troviamo Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson, Adam DeVine , Cassidy Freeman, Tim Baltz, Skyler Gisondo e Walton Goggins. A settembre 2019, HBO ha rinnovato la serie per una seconda stagione.

Tony è nato nel nord della Virginia, ha frequentato la scuola media alla Poe Middle School, laureandosi alla Annandale High School, non lontano da Washington, DC. È un “eagle scout” e possiede la cintura nera nel Tae Kwon Do. Si è laureato al Virginia Military Institute dove ha imparato a fare il soldato, oltre a giocare per ben 4 anni in prima divisione di lacrosse. Si è trasferito a Los Angeles nel 2006 e ha studiato teatro al CalStLA. È un membro principale dell’azienda di The Groundlings. Cavalero ha iniziato a recitare nel 2006. Nel 2014, è stato scelto per il ruolo di Dewey Finn nel remake di Nickelodeon di School of Rock, in sostituzione di Jack Black dal film originale del 2003. La serie è stata presentata in anteprima nel 2016. Nel 2018, è stato scelto come Ozzy Osbourne nel film biografico di Netflix di Mötley Crüe, The Dirt.