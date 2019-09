Positano. Un bel post per la festa del pesce pubblicato da Paolo Marrone

Pubblichiamo questo post di Facebook pubblicato sulla pagina di Paolo Marrone per la festa del Pesce di Positano.

La Festa del Pesce, un volano di solidarietà

Di tanto in tanto ci poniamo la domanda su quale sia la motivazione che ancora ci spinge ad organizzare questa festa? La prima risposta sta nel fatto che questa festa è attesa da un paese intero ed è per i positanesi l’occasione di potersi in qualche modo ritrovare insieme e lavorare uniti per un obbiettivo comune. Non sono tante le occasioni in cui noi, abitanti di questo magnifico paese, possiamo incontrarci e condividere pensieri e parole. In estate siamo tutti distratti da un lavoro frenetico, in inverno persi per il mondo a ricaricare le batterie. La Festa del pesce cerca ogni anno di allargare il cerchio dei suoi collaboratori, aperta a tutti coloro che vogliono dare una mano, positanesi ed ospiti, senza alcun vincolo o pretesa, lasciando ad ognuno la libertà di dare l’aiuto che può. E così si crea l’occasione per stare insieme e per sentirci parte attiva della nostra comunità, ricucendo per un momento il tessuto sociale sfilacciato dai ritmi martellanti delle nostre vite. Un’altra ragion d’essere è la finalità solidale che questa Festa ha sempre perseguito. Una Festa che si auto sostiene per il 95%, grazie al ricavato della vendita delle pietanze, ma che non potrebbe esistere senza l’opera gratuita dei tanti volontari e dalle varie strutture coinvolte: dai ristoranti che preparano i piatti agli stabilimenti balneari che li distribuiscono, dalle compagnie di navigazione che mettono a disposizione le barche e i marinai ai porter che garantiscono i trasporti. È grazie alla loro disponibilità che questa Festa riesce a fare anche della beneficenza. Nelle ultime sei edizioni la Festa del Pesce è riuscita a devolvere oltre 23.000,00 € prima ai volontari per Positano onlus (Associazione a supporto della C.R.I.) e poi direttamente al Comitato Croce Rossa Costa d’Amalfi, altri 12.000,00 € sono stati distribuiti a varie associazioni positanesi e infine altri 5.000,00 € sono andati a famiglie positanesi in difficoltà. Un risultato di cui siamo orgogliosi e il cui merito va al grande cuore di Positano. Tutti possiamo dare un contributo anche piccolo, ad esempio comprando un biglietto della lotteria. Un piccolo gesto per un grande progetto di solidarietà .