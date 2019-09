Positano. Ultimi preparativi per il vernissage della mostra di Ottavio Romano. Appuntamento per domani sera in Pinacoteca Comunale

Positano si prepara al vernissage della mostra con le opere del compianto artista Ottavio Romano, scomparso il 16 gennaio scorso. Fervono i preparativi e l’allestimento, si stanno eseguendo gli ultimi ritocchi e domani finalmente sarà possibile ammirare l’esposizione che resterà visitabile fino a martedì 1 ottobre presso la Pinacoteca Comunale.

Il 16 gennaio scorso Positano ha perso uno dei suoi figli d‘arte, Ottavio Romano, che ha dedicato metà della sua vita a raffigurare in mille modi diversi il nostro bellissimo paese, prima con la tecnica del Batik e poi con quella dell’acquerello. Fatto è che quasi in tutte le case dei positanesi c’è un quadro o una stampa di Ottavio Romano ed il patrimonio di paesaggi e ritratti che i positanesi custodiscono è immenso.

La famiglia di Ottavio – con supporto entusiasta del Comune di Positano – vuole con questa mostra ricordare sì Ottavio, ma non con la tristezza di qualcuno che ha perso qualcosa, ma con la gioia di chi ricorda cos’ha avuto l’occasione di vivere.

Per questo questa mostra non sarà una mostra “normale”: non sarà una mostra solo su e per Ottavio, sarà una mostra di e per i positanesi. Avrete occasione di vedere quadri acquistati anni fa dai vostri concittadini e concittadine, avrete occasione di ricordare vecchi amici e parenti raffigurati nei ritratti, avrete occasione di ricordare assieme la storia più recente di Positano.

I positanesi tutti sono invitati all’inaugurazione di domani martedì 24 settembre alle ore 19.00: sarà una bella occasione per scambiarci storie su Ottavio e sulla Positano che era e godere di un piccolo aperitivo assieme. Interventi e racconti di tutti sono molto ben accetti!

Avrete poi occasione di ammirare la mostra tutte le sere fino a martedì 1 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 o su richiesta.