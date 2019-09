Positano. A Tordigliano il vento abbatte le transenne poste sulla carreggiata, un pericolo per automobilisti e motociclisti

Positano. Le transenne che sono state poste in località Tordigliano in seguito alle ripetute cadute di pietre sulla Strada Statale Amalfitana e che dovevano indicare la chiusura della strada si trovano anche sulla carreggiata nonostante oramai si transiti in modo regolare. Sarebbe il caso di spostarle definitivamente perché rappresentano un serio pericolo per automobilisti e motociclisti essendo posizionate in prossimità delle curve e dato che, soprattutto di notte, non sono facilmente visibili perché manca una segnalazione luminosa. Ma il paradosso è accaduto nella giornata di oggi quando è bastato un po’ di vento per abbattere le transenne. Sono fortunatamente intervenute alcune persone che si trovavano a transitare sul posto, le hanno rialzate e poggiate sul ciglio della strada in modo da rendere il passaggio sicuro. Raccomandiamo comunque di prestare sempre la massima attenzione quando ci si trova a percorrere il tratto di strada interessato perché le transenne potrebbero cadere nuovamente sulla strada e costituire un serio pericolo.